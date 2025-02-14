Президент отметил, что Украина очень хочет гарантий безопасности от США.

Украина согласится на миротворческий контингент, который будет состоять даже исключительно из украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что Украина очень хочет гарантий безопасности от США.

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"И когда мы говорим о контингенте, сегодня звучал этот вопрос, готовы ли мы на европейский контингент, - я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев", - отметил Зеленский.

По его словам, вопрос в том, какое будет оснащение у этих людей.

"То есть, если у нас 150-160 самолетов F-16 и если у нас плюс 25 систем Patriot, то для чего нам команды США или европейские? Если у нас с вами это есть, и если вопрос в гражданстве - оно не стоит", - сказал президент.

Он добавил, что США нужны Украине как союзник.

"Что "вот, все союзники политически поддерживают вас". А если мы говорим о контингенте - у меня есть карта, там написано: "иностранцев - 110 тысяч", - отметил Зеленский и добавил, что желательно, чтобы те "наши партнеры, которые на море - профи", были в море.

Ситуация на фронте - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше. Деталей он не привел.

В то же время президент подчеркнул, что Россия, вероятно, перебросит еще около двух-трех тысяч северокорейских военнослужащих в Курскую область. Он отметил, что наши военные и разведка "все это видят".

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