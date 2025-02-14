Украина согласится на миротворческий контингент, который будет состоять даже исключительно из украинцев.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что Украина очень хочет гарантий безопасности от США.
"И когда мы говорим о контингенте, сегодня звучал этот вопрос, готовы ли мы на европейский контингент, - я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев", - отметил Зеленский.
По его словам, вопрос в том, какое будет оснащение у этих людей.
"То есть, если у нас 150-160 самолетов F-16 и если у нас плюс 25 систем Patriot, то для чего нам команды США или европейские? Если у нас с вами это есть, и если вопрос в гражданстве - оно не стоит", - сказал президент.
Он добавил, что США нужны Украине как союзник.
"Что "вот, все союзники политически поддерживают вас". А если мы говорим о контингенте - у меня есть карта, там написано: "иностранцев - 110 тысяч", - отметил Зеленский и добавил, что желательно, чтобы те "наши партнеры, которые на море - профи", были в море.
Ситуация на фронте - важные новости
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше. Деталей он не привел.
В то же время президент подчеркнул, что Россия, вероятно, перебросит еще около двух-трех тысяч северокорейских военнослужащих в Курскую область. Он отметил, что наши военные и разведка "все это видят".