Президент Украины отмечает, что необходимо около 200 тысяч западных миротворцев в Украине. Однако это число считается "нереальным".

Перспектива заключения соглашения между Украиной и Россией ускорила обсуждение вопроса о миротворцах, которые были бы отправлены на линию фронта для поддержания мира, мониторинга прекращения огня и сдерживания России от будущей агрессии.

Вопрос в том, чьи войска, сколько их должно быть и согласился бы на это сам кремлевский диктатор Путин, пишет New York Times.

Эта тема, несомненно, станет центральной на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля. Сообщается, что некоторые европейские страны, в частности страны Балтии, а также Франция и Великобритания, поднимали вопрос о возможности отправки своих войск в Украину. Однако высокопоставленные немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной.

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Без четкого участия США в такой операции — с американским воздушным прикрытием, системами ПВО и разведкой (как агентурной, так и технической) — европейские войска оказались бы под серьезной угрозой со стороны России, "включая возможные атаки", пишет СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский же заявлял о необходимости размещения до 200 тысяч иностранных военнослужащих на территории Украины. Однако в Европе заявляют, что на континенте нет такого количества солдат, которых можно было бы направить на линию разграничения. Считается труднодоступным и количество в 40 тысяч миротворцев. Кроме того, такой контингент, вероятно, оказался бы недостаточным для сдерживания России.

Эксперт по вопросам обороны из Германского института международных и стратегических исследований Клаудия Майор и вовсе считает, что размещение слишком малого контингента или войск [в Украине] было бы блефом, который мог бы спровоцировать Россию "проверить ситуацию". В

Однако, готовность Европы продемонстрировать реальную поддержку Украине без участия США важна, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.

Другие новости о европейских миротворцах для Украины

Ранее УНИАН сообщал, почему Шольц выступает против идеи размещения миротворцев в Украине. "Я очень серьезно говорю, что ничего не должно решаться через головы украинцев. Сначала нам нужно прекращение конфликта и реальные переговоры, а не продиктованный мир", - сказал Шольц.

Кроме того, Франция сможет отправить миротворцев в Украину без консенсуса с другими странами, по мнению одного эксперта. "Нам не нужен консенсус в Европе, чтобы отправить войска. Пока это не миссия НАТО или ЕС, нам не нужен консенсус", - добавил он.

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