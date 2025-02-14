Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше. Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Единственное, я считаю позитив, потому что мы об этом также говорим с американскими коллегами. И с президентом Трампом об этом говорили - о ситуации на фронте. Я думаю, важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей. Но, я бы так сказал, мы там увереннее, чем были", - подчеркнул Зеленский.
Как известно, российские захватчики не оставляют попыток захватить город Покровск. По наблюдению военных аналитиков, российские оккупанты пытаются обойти город по флангам, чтобы создать условия для взятия населенного пункта в клещи.
Напомним, накануне президент Украины Зеленский отметил, что у Сил обороны есть "хорошие результаты на фронте":
"Есть хороший результат на фронте - неправильно называть географию, не буду делать это политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка - ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!".