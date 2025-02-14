Виталий Саенко

На одном из самых горячих направлений наблюдаются положительные изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше. Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Единственное, я считаю позитив, потому что мы об этом также говорим с американскими коллегами. И с президентом Трампом об этом говорили - о ситуации на фронте. Я думаю, важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей. Но, я бы так сказал, мы там увереннее, чем были", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, российские захватчики не оставляют попыток захватить город Покровск. По наблюдению военных аналитиков, российские оккупанты пытаются обойти город по флангам, чтобы создать условия для взятия населенного пункта в клещи.

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Напомним, накануне президент Украины Зеленский отметил, что у Сил обороны есть "хорошие результаты на фронте":

"Есть хороший результат на фронте - неправильно называть географию, не буду делать это политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка - ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!".

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