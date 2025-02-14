Президент Украины заявил, что наши военные и разведка "все это видят".

В Курскую область Россия, вероятно, перебросит еще около 2-3 тысяч северокорейских военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией.

По его словам, Украина "не знает четко" их количество, но примерно может посчитать, когда они там есть.

"А пока мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них потери и они что-то просят", - сказал Зеленский.

Другие заявления Владимира Зеленского в Германии

Ранее УНИАН сообщал, что на Покровском направлении, по словам президента Украины, улучшилась ситуация для украинских военнослужащих. "Без каких-то деталей. Но, я бы так сказал, мы там увереннее, чем были", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства прокомментировал и удар РФ по Чернобыльской АЭС. "Дрон шел низко, а удар был по саркофагу, в день начала Мюнхенской конференции. Мне кажется, это такой интересный "привет" от Путина... Это говорит о том, что человек точно не хочет мира", - заявил президент.

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