Москва считает, что у нее есть ресурсы и силы, чтобы продолжать борьбу.

Недавние угрозы президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам по Украине, были встречены российской стороной довольно равнодушно.

Как пишет The Wall Street Journal, у ближайшего окружения Путина есть основания считать угрозы Трампа пустыми. Хотя война истощила ресурсы и рабочую силу страны, Кремль считает, что успешно противостоял санкциям и что Москва способна выдержать как минимум еще один год конфликта. И хотя Россия теряет деньги и людей, аналитики говорят, что у нее еще достаточно и того, и другого, чтобы продолжать сражаться и иметь преимущество.

Как отмечает WSJ, поскольку еще один пакет помощи США для Украины снят с повестки дня, предупреждение Трампа слишком мало, чтобы заставить Россию изменить основные требования, среди которых - фактическое признание захваченных территорий, прекращение связей НАТО-Украина и значительное сокращение украинских вооруженных сил.

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"Скорее, Кремль склонен рассматривать заявление Трампа в Truth Social как позерство перед любыми переговорами, а не как часть самих переговоров, и все еще ждет более существенной инициативы от Вашингтона", - говорится в статье.

Как отмечают аналитики, Путин стремится к саммиту с Трампом, на котором два лидера могли бы обсудить урегулирование, приемлемое для Москвы, исключив участие украинского руководства.

Путин готов к любому сценарию

По мнению экспертов, Путин, скорее всего, воспримет последнее предупреждение Трампа как не более чем уловку нового президента США, чтобы укрепить свою базу и продемонстрировать жесткую позицию, которую он обещал в отношении противников США.

"Путин рассматривает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез. Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет быстро достигнута", — сказала политолог из Парижа Татьяна Становая.

Она утверждает, что напряжение в экономике России, хотя и беспокоит Путина, не окажет существенного влияния на его расчеты в отношении Украины.

По ее мнению, Путина в идеале устроило бы широкомасштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте лидеры Великобритании, США и Советского Союза к концу Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенную реорганизацию Восточной Европы в советскую и западную сферы влияния.

В то же время Трамп уже признал, что для окончания войны может потребоваться гораздо больше времени, чем он предполагал в ходе предвыборной кампании. Политические аналитики предполагают, что угроза Трампа новыми санкциями отражает его понимание того, что сделка может занять некоторое время, а также может отдалить Россию от стола переговоров, отмечает WSJ.

Трамп и Путин - новости

Ранее Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции в отношении Россиийской Федерации. Вашингтон готов пойти на этот шаг, если Москва не согласиться прекратить войну в Украине.

Ранее СМИ писали, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию по войне в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

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