Стороны отстаивают свои позиции на фоне подготовки к первому разговору американского лидера и российского правителя.

Накануне ожидаемого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным обе стороны отстаивают свои позиции, пишет The Washington Post.

"Будет только хуже"

В Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию относительно войны в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

На фоне военных успехов России и предположений, что Трамп может сократить военную помощь Украине, в Москве растет уверенность, что можно будет захватить больше украинской территории и заставить Киев к уступкам.

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"Весной условия для прекращения войны еще не созрели, - сказал Сергей Марков, прокремлевский аналитик, - Но к осени, пока Трамп сократит финансирование и пока российская армия достигнет дальнейшего прогресса, возможно, к тому времени будут лучшие политические условия".

Сам Трамп выступает за скорейшее завершение войны. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил:

"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной сейчас, надеюсь, продолжаются. Очень важно это сделать".

Ранее он предупреждал через Truth Social о введении "высоких уровней налогов, тарифов и санкций на все, что продается Россией Соединенным Штатам", если Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.

"Я сделаю России, чья экономика приходит в упадок, и президенту Путину очень большую услугу. Рассчитайтесь сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Будет только хуже", - добавил он.

Что говорят в Москве?

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва видит возможность договориться с администрацией Трампа. Однако, по словам экспертов, такие договоренности предусматривают кардинальные изменения в европейской безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ НАТО от инфраструктуры у восточных границ. Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что мир должен быть "длительным и базироваться на уважении наших объективных интересов".

Некоторые российские чиновники, такие как Николай Патрушев, даже прогнозируют распад Украины и Молдовы. "Для Патрушева нет другого пути, кроме как Украина становится нам дружественной: они капитулируют и принимают все наши требования - или они разваливаются", - отметила аналитик Татьяна Становая.

Дмитрий Тренин в своих статьях для прокремлевского издания "Профиль" утверждает, что капитуляция Киева неприемлема для Запада, поэтому бои будут продолжаться. "Для Москвы все меньше, чем полная победа, означает поражение, и такой результат просто не вариант", - писал он.

В то же время многие в Москве рассматривают Трампа как нестандартного политика, от которого можно ожидать сюрпризов. Некоторые надеются, что он сократит военную помощь Украине, а его администрация может способствовать сближению с Россией.

Несмотря на это, скептицизм остается. "Они не ищут переговоров ради переговоров. В Вашингтоне, на Западе ищут понимания того, что Украина проиграла войну", - сказала Становая.

Основной риск для Путина заключается в том, что Трамп может усилить экономическое давление, например, из-за снижения цен на нефть или новых санкций. В своих заявлениях Трамп подчеркивал: "Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделки".

В Москве надеются, что запланированный телефонный разговор откроет возможности для диалога, однако компромисс по Украине остается маловероятным.

Война в Украине - последние заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК, и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

По его словам, его усилия по урегулированию войны России против Украины "находятся в процессе".

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