Команда Трампа готова предоставить гарантии безопасности Украине, - Bloomberg

Частно источники в команде президента США считают этот шаг неизбежным на пути к заключению мирного соглашения.

Команда президента США Дональда Трампа готова к тому, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Европейские чиновники активно пытаются заручиться поддержкой администрации Трампа, чтобы обеспечить участие США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Это происходит на фоне усиления дипломатического давления с целью прекращения российской агрессии.

Европейские союзники в целом согласны с позицией президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что США должны предоставить войска в любые будущие миротворческие силы в Украине. Это необходимо, чтобы гарантии безопасности имели достаточный авторитет. Хотя Трамп сначала был скептическим относительно такой роли, источники сообщают о росте готовности его администрации сосредоточиться на поддержке Украины. Агентство пишет:

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"Скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины, возможно, смягчился. По словам высокопоставленного западного дипломата, который общался с командой президента по этому вопросу, его команда продемонстрировала готовность к тому, чтобы США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они частно признают неизбежными".

Ожидания Европы

Европейские союзники предполагают, что, хотя Трамп может согласиться на определенные меры, он ожидает, что Европа возьмет на себя большую долю расходов и ответственности за реализацию потенциальной сделки. В частности, Вашингтон дает понять, что прямое участие американских войск будет ограниченным, а восстановление Украины возлагается на частный сектор.

Эта позиция вызывает беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что без активной роли США миротворческие усилия могут потерять доверие и эффективность. Президент Франции Эммануэль Макрон, среди других лидеров, предложил идею развертывания европейских войск, однако это может создать раскол в НАТО и подорвать трансатлантическое единство.

Дипломатическое давление и неопределенность

Трамп в своих заявлениях пригрозил России усилением экономического давления, если президент Владимир Путин не прекратит боевые действия. Однако конкретных договоренностей еще не достигнуто, и Москва пока не демонстрирует готовности идти на значительные уступки.

В то же время европейские лидеры стремятся предложить администрации Трампа конкретные идеи относительно миротворческих сил, но опасаются, что Вашингтон ограничит свою роль и оставит основное бремя Европе.

НАТО и другие союзники Украины подчеркивают важность сильных гарантий безопасности, чтобы избежать нового витка войны. Однако высокопоставленные дипломаты, в частности из Франции, считают маловероятным, что США предоставят значительное военное присутствие.

Зеленский также настаивает на том, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку европейской поддержки будет недостаточно для сдерживания агрессии России.

Война и мир: какие перспективы у Украины

Ожидается, что в ближайшие недели Киев посетит спецпредставитель США Кит Келлог, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Несмотря на желание Трампа достичь быстрого решения конфликта, изменение его позиций и неопределенность могут осложнить усилия европейских союзников.

Учитывая потребность в сильных гарантиях и роли США, будущее миротворческих инициатив остается сложным и зависит от дальнейшего диалога между Вашингтоном, Киевом и европейскими столицами.

Война в Украине - последние заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК, и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

По его словам, его усилия по урегулированию войны России против Украины "находятся в процессе".

Как пишет The Washington Post, в Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию по войне в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

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