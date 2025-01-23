Новые ограничения могут быть менее эффективны.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции в отношении Россиийской Федерации. Вашингтон готов пойти на этот шаг, если Москва не согласиться прекратить войну в Украине.

Аналитик издания Axios Бен Берковиц считает такие угрозы нового президента США менее эффективны, чем в прошлом, потому что российская торговля сократилась за годы полномасштабной войны.

"Угроза ввести тарифы на российский экспорт и санкции против его компаний сейчас имеет гораздо меньшее практическое значение, чем в прошлые годы, учитывая, что российская торговля резко сократилась с начала войны", - отметил эксперт.

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Согласно данным Бюро переписи населения США, за последнее десятилетие американский импорт из России резко сократился.

Война в Украине - Трамп пригрозил России новыми ограничениями

Новый президент США Дональд Трамп сделал прекращение полномасштабного вторжения России в Украину одним из ключевых обещаний в своей предвыборной кампании, но не ясно, окажет ли новая угроза значительное давление на Москву, чтобы она изменила свою позицию относительно войны.

По его словам, он "не стремится причинить вред России", но эти меры необходимы для прекращения войны.

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