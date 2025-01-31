В городе остается около трех тысяч человек.

Российские оккупанты уже в двух километрах от города Мирноград Донецкой области, который находится под постоянными обстрелами, без воды, электричества и газа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что в Мирнограде осталось около трех тысяч человек, которые выживают под обстрелами.

"Промышленный город, в котором до полномасштабной войны жило более 46 тысяч человек, сейчас изуродован и опустошен. Войска РФ приблизились к Мирнограду почти вплотную и превращают его в выжженную пустыню. Микрорайоны в окрестностях разбиты вдребезги. Россияне уничтожили предприятия, разрушили авиабомбами больницу. Электричества, питьевой воды, газа нет. Люди ходят за водой к колодцу, а позвонить родным можно только из отдельных локаций", - сказано в сообщении.

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В полиции добавили, что местные жители боятся выезжать, эвакуируются единицы - те, кого очередной обстрел оставил без жилья.

"Люди спасаются с двумя пакетиками в руках, а когда можно было выехать со всеми вещами - они отказывались. Поэтому мы объезжаем город ежедневно: чтобы выявить и спасти тех, кто передумал, общаемся, убеждаем, что жизнь - важнее всего", - заявил начальник сектора превенции полиции Мирнограда Владимир Червинчак.

Также сообщается, что детей, по предварительным данным, в городе нет - всех эвакуировали. Впрочем, правоохранители проверяют, не вернулись ли такие семьи в опасность.

Как писал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), оккупанты планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов в течение следующих месяцев.

Сообщалось, что продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинским войскам пополнять запасы и передислоцировать войска. Если Силы обороны будут вынуждены отступить на север, оккупанты смогут окружить Покровск и Мирноград, а также продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Аналитики предполагают, что российское военное командование, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда большим количеством пехоты.

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