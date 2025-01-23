По мнению военного Сергея Цехоцкого, сейчас план россиян - выйти на админграницу Днепропетровской области.

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий считает, что российская армия планирует выйти на административную границу Днепропетровской области, а продвигаться вглубь региона у нее не хватит сил и средств. Об этом он рассказал Суспильному.

"Сейчас план россиян - выйти на административную границу Днепропетровской области", - отметил военный.

Цехоцкий не берется прогнозировать, продвинется ли враг вглубь области. По его мнению, у россиян нет сил и средств, чтобы активно это делать.

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"Админграницы Донецкой и Луганской областей - вот это план. Ну и существенным в этом вопросе становится именно взятие Покровска", - рассказал военный.

Он добавил, что сейчас на Покровском направлении - самое большое скопление российских войск. Их перебрасывают сюда с других направлений. Ежедневно они обстреливают украинские позиции и гражданское население УАБами, артиллерией и дронами.

Также Цехоцкий не исключает того, что россияне могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую громаду Днепропетровской области. Кроме того, по данным офицера, в последнее время армия РФ активизировалась восточнее Покровска вблизи Воздвиженки и Елизаветовки.

"Смогут ли оккупанты обойти город через Мирноград и взять Покровск в так называемые "клешни" - сейчас спрогнозировать невозможно", - говорит военный.

По словам офицера, еще одной стратегической целью войск РФ является трасса Павлоград-Покровск. Прорывом фронта западнее Покровска россияне хотят перерезать пути эвакуации, поставки продуктов и военной техники.

"Это действительно важно, но есть и другие логистические пути и многое другое. Поэтому делать трагедию из этого не надо. По намерениям мы видим, что они хотели бы закрыть большое кольцо из Краматорска сюда до Покровска", - рассказал Цехоцкий.

Ближайший крупный населенный пункт Днепропетровщины на Покровском направлении - поселок Межевая. Оттуда до линии фронта - менее 20 километров. По информации Межевского поселкового совета, по состоянию на 20 января эвакуации населения нет.

"Стало немного страшнее, понемногу начинаем искать какие-то варианты жилья где-то дальше в центральной Украине", - говорит Суспильному местный житель Роман.

"Боимся. Ночью стреляют, днем стреляют. Не выходим почти из дома. Вышли, скупились и все сидим по домам. Жутко. Тяжело, очень тяжело. Дети боятся, испуганные", - отметила жительница поселка Лариса.

Возможное наступление на Днепропетровскую область - что известно

Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, обходя Донецкую, где их могут ожидать тяжелые городские бои. От линии фронта до Днепропетровщины осталось 5 километров. С начала января 2025 года российские войска ежедневно продвигаются вблизи Покровска. По данным Deepstate, менее чем за месяц на этом направлении армия РФ оккупировала более десяти населенных пунктов.

По мнению основателя БО "Реактивная почта", военного эксперта Павла Нарожного, вряд ли россияне будут вклиниваться на территорию Днепропетровщины. По его мнению, без полной оккупации Донецкой области оккупантам двигаться дальше будет "очень трудно".

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