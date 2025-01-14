РФ готовит блокаду Покровска и Мирнограда, есть риск окружения, - ISW

Если ВСУ выйдут из городов под давлением блокады, то россияне захватят их без тяжелых городских боев.

Оккупанты планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов, сообщает Институт изучения войны(ISW).

"Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев. Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска-Мирнограда, пролегающих с востока на запад", - заявили аналитики.

Также ISW отмечает, что продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинским войскам пополнять запасы и передислоцировать войска. Если Силы обороны будут вынуждены отступить на север, оккупанты смогут окружить Покровск и Мирноград, а также продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Видео дня

Российское военное командование, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда большим количеством пехоты, прогнозируют аналитики.

В ISW отмечают, что блокада Покровска и Мирнограда увеличивает вероятность отступления ВСУ и захвата этих городов без тяжелых городских боев.

Ситуация в Покровске

Ранее представитель украинской армии майор Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупанты обходят Покровск в Донецкой области и вместо этого сосредотачиваются на перерезании путей снабжения в город. Он отметил, что этот маршрут имеет решающее значение для снабжения украинских сил во всем регионе.

Кроме того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал главный вызов для ВСУ на Покровском направлении. Эксперт объяснил, где пытаются продвинуться российские оккупанты.

Вас также могут заинтересовать новости: