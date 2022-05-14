Ситуация в Мариуполе катастрофическая, военные оказались заблокированы на территории "Азовстали".

Мариуполь находится в катастрофической ситуации, в городе нет воды, света, тепла. Люди так и не могут дождаться гуманитарной помощи из-за постоянных атак РФ.

Недавно удалось организовать зеленый коридор для эвакуации мирных жителей с территории завода "Азовсталь", где они прятались от обстрелов вместе с военными.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе 14 мая 2022:

05:50 С начала полномасштабного военного вторжения России украинские военные в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов.

Об этом рассказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.

По его словам, россияне привлекли к боям за Мариуполь около 14 тысяч военных. Также в боях за Мариуполь участвовали боевики ПВК Вагнера, другие наемники, спецподразделения, а также тактическая и стратегическая авиация.

Украинским военным удалось в городе уничтожить около 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.

02:34 Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что Мариуполь спасает Одессу.

"Действительно, это продолжается. Мариуполь спасает не только Одессу, на мой взгляд, а Украину в целом, потому что та самоотверженность, которую проявляют наши военные в Мариуполе, - это действительно пример героизма. Я считаю, мы в Одессе чувствуем себя в относительной безопасности, потому что там сражение идет в прямом смысле не на жизнь, а на смерть", - заявил Труханов.

00:35 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о том, что реальные цифры относительно количества погибших в Мариуполе значительно выше официальной статистики, поскольку получение информации происходит с задержкой, и много сообщений о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

00:01 Идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не прекращаем попыток спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых, медиков", - сказал глава государства.

По его словам, для соответствующих переговоров привлечены все в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками.

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