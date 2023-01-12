Один из них погиб, а другому каким-то образом удалось выжить.

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе идентифицировал двух российских "мобиков" из фотографии новогоднего застолья в Макеевке, в разгар которого оккупантов поздравляли снаряды HIMARS.

В Telegram эксперт отметил, что ему удалось установить личности двух "макеевских ПТУ-шников", которые позируют на фото с новогодней вечеринки на переднем плане. Один из них "закрыл глаза", второй - борется за жизнь в госпитале

Один из оккупантов на фото - Николай Мазур. Родился 6 августа 1990 года в Тольятти. Его удалось ликвидировать.

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На переднем плане в черной шапке позирует Виталий Кондратьев. Родился 4 ноября 1981 года в Тольятти. Выжил.

"В соцсетях без 5 минут вдова Анастасия Тимофеева пишет, что ее Виталик чудом выжил и сейчас в госпитале. Кстати, в последней на стене ВК ряд постов посвященных "макеевским ПТУ-шникам", среди которых другие вдовы оплакивают своих мужей-оккупантов, которые сделали романтический незабываемый подарок своим женам под Новый Год", - пишет эксперт.

Уничтожение базы оккупантов в Макеевке

В новогоднюю ночь под мощный удар попало ПТУ во временно оккупированной Макеевке, где оккупанты разбили базу. Извещали о сотнях погибших. Это могли быть как только что мобилизованные, так и опытные военные – спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Минобороны РФ сперва замалчивало инцидент, а затем подтвердило потерю 63 военных. Позже информацию обновили и заявили о 89 погибших. Среди ликвидированных – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Примечательно, что в том, что произошло, оккупанты обвинили своих военных. Мол, их смогли обнаружить из-за того, что они пользовались мобильными телефонами.

В то же время, по данным британской разведки, к значительному количеству жертв в Макеевке мог привести непрофессионализм россиян – рядом с местом размещения войск, вероятно, хранились боеприпасы, сдетонировавшие во время удара, вызвав вторичные взрывы.

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