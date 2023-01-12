OSINT-эксперт Иракли Комахидзе идентифицировал двух российских "мобиков" из фотографии новогоднего застолья в Макеевке, в разгар которого оккупантов поздравляли снаряды HIMARS.
В Telegram эксперт отметил, что ему удалось установить личности двух "макеевских ПТУ-шников", которые позируют на фото с новогодней вечеринки на переднем плане. Один из них "закрыл глаза", второй - борется за жизнь в госпитале
Один из оккупантов на фото - Николай Мазур. Родился 6 августа 1990 года в Тольятти. Его удалось ликвидировать.
На переднем плане в черной шапке позирует Виталий Кондратьев. Родился 4 ноября 1981 года в Тольятти. Выжил.
"В соцсетях без 5 минут вдова Анастасия Тимофеева пишет, что ее Виталик чудом выжил и сейчас в госпитале. Кстати, в последней на стене ВК ряд постов посвященных "макеевским ПТУ-шникам", среди которых другие вдовы оплакивают своих мужей-оккупантов, которые сделали
романтический незабываемый подарок своим женам под Новый Год", - пишет эксперт.
Уничтожение базы оккупантов в Макеевке
В новогоднюю ночь под мощный удар попало ПТУ во временно оккупированной Макеевке, где оккупанты разбили базу. Извещали о сотнях погибших. Это могли быть как только что мобилизованные, так и опытные военные – спецназовцы, артиллеристы и связисты.
Минобороны РФ сперва замалчивало инцидент, а затем подтвердило потерю 63 военных. Позже информацию обновили и заявили о 89 погибших. Среди ликвидированных – заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Примечательно, что в том, что произошло, оккупанты обвинили своих военных. Мол, их смогли обнаружить из-за того, что они пользовались мобильными телефонами.
В то же время, по данным британской разведки, к значительному количеству жертв в Макеевке мог привести непрофессионализм россиян – рядом с местом размещения войск, вероятно, хранились боеприпасы, сдетонировавшие во время удара, вызвав вторичные взрывы.