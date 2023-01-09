Украинские бойцы ликвидировали несколько десятков россиян.

Украинские защитники устроили в новогоднюю ночь оккупантам "фейерверк" не только в Макеевке, но и Шахтерске. Там ВСУ ликвидировали несколько десятков россиян.

"На Новый год российским оккупантам было весело не только в Макеевке. Приходят подтверждения результативного прилета "Хаймарсов" в Шахтерск 31 декабря 2022", – написал журналист Денис Казанский в Facebook.

При этом он указал, что российское командование умолчали об этой "неприятности", а вот родственники оккупантов, отправленных на "концерт Кобзона", молчать не стали.

Видео дня

"Сообщается, что в общей сложности в Шахтерске погибло несколько десятков оккупантов. Кучно пошло..." – отметил журналист.

Кроме того, он опубликовал некрологи из российских соцсетей. В сообщениях о "ваньках" четко указано, что их "демилитаризировали" 31 декабря в Шахтерке.

Удар по оккупантам в новогоднюю ночь - что известно

Украинские защитники в новогоднюю ночь в Макеевке Донецкой области уничтожили около 400 захватчиков, а еще около 300 - получили ранения. Оккупанты находились в здании ПТУ №19.

Кроме того, спецподразделение 92-й бригады ВСУ обнародовало кадры работы по месту скопления россиян и техники в Сватово. При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что сильно пострадала логистика россиян.

3 декабря в Генштабе ВСУ подтвердили удар по захватчикам в Чулановке Херсонской области в новогоднюю ночь. Отмечается, что потери составили около 500 ранеными и ликвидированными оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: