Захватчики решили исправить ситуацию с раздачей российских паспортов.

В оккупированном Луганске российские захватчики намерены забирать у родителей новорожденных детей в случае отсутствия паспорта Российской Федерации. Об этом в Telegram сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины.

"Во временно оккупированном Луганске коллаборационисты прибегают к вопиющему нарушению прав человека. Здесь решили исправить ситуацию с раздачей российских паспортов путем запугивания рожениц", - говорится в сообщении.

В частности, накануне родов женщин в так называемой "ЛНР" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта РФ.

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"Однако при выписке обязательно проверяют есть ли российские документы у одного из родителей. Если такого нет - местные коллаборационисты угрожают не отдать ребенка", - отмечают в Центре.

В связи с этим Центр национального сопротивления обращается ко всем международным организациям с призывом осудить очередное нарушение агрессором норм международного права и беспрецедентного нарушения прав человека.

"Эти вопиющие преступления должны быть прекращены и наказаны", - добавляется в сообщении.

Ситуация на временно оккупированных территориях - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия готовится депортировать еще тысячи украинских детей. По данным аналитиков американского Института изучения войны, российские оккупационные власти собираются активизировать депортацию украинских детей на свою территорию в течение лета, усиливая еще один компонент кампании геноцида в Украине.

В частности, российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей с оккупированной территории Украины.

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