В области остаются преимущественно пожилые люди, отметил Лысогор.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить всю Луганскую область. Сейчас враг контролирует 95% ее территории, заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в интервью изданию LIGA.net.

Сейчас линия фронта остается стабильной. Одним из самых тяжелых направлений является Белогоровское, где россияне почти постоянно наносят удары и проводят до 10-12 наземных атак в день. Тяжелым также является Лиманское направление, рассказал глава ОВА.

"Около 5% территории области не оккупированы. 95% – под временным контролем россиян", – подчеркнул он. Видео дня

Отмечается, что свободная часть Луганщины – под постоянным обстрелом из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, КАБов.

"Ситуация тяжелая. На этих 5% у нас остаются 45 человек. И даже после смертей соседей не все спешат выезжать. На прошлой неделе только четверо согласились на эвакуацию. Из-за того, что россияне оккупировали почти всю область, они имеют большой выбор в оружии для поражения по той части, которую мы освободили", – рассказал Лысогор.

В зоне боевых действий остаются преимущественно пожилые люди – у кого-то там похоронены близкие, кто-то боится, что некуда ехать.

"Они привыкли к своей земле. И дальше сажают огороды рядом с фронтом. Готовы покинуть дом только тогда, когда он уже будет гореть", – говорит чиновник.

По его словам, речь идет преимущественно о частном секторе. Люди имеют колодцы и печки, но централизованного снабжения воды, света нет.

"Мы обеспечиваем продуктами, медициной, генераторами. Но пути снабжения становятся все сложнее – Россия обстреливает дороги", – резюмировал он.

Лысогор отметил, что, несмотря на сказки России об "одном народе", на границе с РФ стоят фильтрационные лагеря.

"Перекрыты пути выезда как на свободную часть Украины, так и в государство-агрессора. Россия силой заставляет людей оставаться в разрушенных городах, не восстанавливает никаких коммуникаций, а еще дополнительно населяет территорию россиянами", – добавил он.

По его словам, Россия привозит учителей с территорий, где люди сами едва говорят по-русски. И привозят их сразу с семьями.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаевской области. В результате обстрела один человек погиб, еще 8 – ранены. Известно, что среди пострадавших городской голова Вознесенска.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал, что в районе города Часов Яр Донецкой области российские войска пытаются продвигаться постоянно, и создается впечатление, что у них есть какой-то "дедлайн".

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