На российский объект была осуществлена комбинированная атака, узнали журналисты.

Морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в оккупированном Крыму.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник. "Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", - отметил собеседник.

Источник сообщил, что в результате комбинированной атаки дронов по базе береговой охраны были поражены и выведены из строя ряд объектов. В частности, речь идет о штабе с пунктом управления; складе боеприпасов и техники; электроподстанции; технических сооружениях; огневых позициях врага.

При этом собеседник отмечает, что это очередное напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. При этом напомнил слова главы СБУ Василия Малюка, что "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам".

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июля в Севастополе на мысе Фиолент прогремело несколько мощных взрывов. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка воинской части.

Местные жители слышали 8 взрывов, а истории Минобороны РФ, о том, что "все украинские беспилотники сбили" - ложь. Там также предположили, что, вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400. Отмечается, что военная часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА.

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