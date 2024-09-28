Еще три женщины получили ранения.

В субботу, 28 сентября, жертвой обстрела российскими войсками поселка Казачья Лопань Харьковской области стал судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко, сообщили в суде.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты ударили по Казачьей Лопани около 13:00:

"Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Еще три женщины получившие ранения, госпитализированы в медицинское учреждение".

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В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 61-летний водитель погиб на месте: "Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям".

Удары России по Харькову и области - что сообщалось

Напомним, как писал The Wall Street Journal, после того, как Украина перешла в наступление на российской территории в Курской области, а также принялась атаковать склады оружия в РФ, в Харькове и области относительно сократилось количество обстрелов.

Отмечалось, что в последние недели число ударов России по Харькову и области 30-60 ударов ежедневно уменьшилось до трех-пяти в большинство последних дней.

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