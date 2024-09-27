Украина не может обеспечить безопасность своего неба исключительно обороной, отметили в журнале.

В последние недели резко сократилось число ударов России по Харькову и области - с 30-60 ударов ежедневно до трех-пяти в большинство последних дней. Относительное спокойствие в регионе наблюдается с тем пор, как Украина перешла в наступление на российской территории в Курской области, а также принялась атаковать склады оружия в РФ. Об этом в своей колонке пишет представитель редакционной коллегии The Wall Street Journal в Лондоне Джиллиан Кей Мельхиор.

"Эта частичная передышка может стать уроком для Запада. Долго ограничивая возможности Украины наносить удары по территории России с использованием западного оружия, США фактически продвигали ответ только перехватом на российские воздушные атаки. Однако Украина не может обеспечить безопасность своего неба исключительно обороной", - отметила автор.

По ее словам, первое облегчение пришло в конце мая, когда администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары с близкого расстояния по территории России, которая пошла в наступление в Харьковской области.

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Позже вторжение Украины в Курскую область РФ еще больше истощило военные ресурсы Москвы и заставило Кремль сделать сложный выбор относительно того, как их использовать, особенно после усиления атак на склады с оружием, добавили в WSJ.

"Мы видим большую разницу", - заявил о Курской операции пресс-секретарь Харьковской оперативно-тактической группы войск Виталий Саранцев.

В журнале отметили, что эти украинские действия заставили Россию более осознанно думать о том, где проводить воздушные атаки, и никто не знает, как долго продлится период относительного спокойствия в Харькове.

Как заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фред Каган, у русских все еще "достаточно боевой мощи", чтобы "они могли выбирать приоритет практически для любого сектора, который захотят": "Но они все чаще сталкиваются с компромиссами, тогда как раньше они могли делать все".

США могут развить этот импульс, сняв ограничения на использование Украиной армейских тактических ракетных систем на территории России, и опыт Харькова иллюстрирует, к каким изменениям это может привести, резюмировали в WSJ.

Удары вглубь России западным оружием - актуальное

Напомним, в The Times написали, что президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона без разрешения на удары вглубь России западными ракетами.

Отмечалось, что во время встреч с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис он призвал их снять ограничения на удары ракетами Storm Shadow или ATACMS. Однако, США не объявили об изменении своей позиции относительно дальнобойных ударов по России.

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