'Легко вошли с небольшим сопротивлением': воин ВСУ раскрыл детали прорыва в Курскую область

По его словам, мирные россияне сопротивления не оказывают, поэтому военные их не трогают.

Украинские бойцы легко пересекли границу с РФ в Курской области в ночь 6 августа. Сопротивление было минимальным, поэтому в тот же день ВСУ вышли на западную окраину города Суджа.

Как сообщает BBC со ссылкой на украинских военных, участвовавших в операции, силам Киева понадобилось несколько дней, чтобы значительно расширить прорыв. Военный, назвавшийся Томашем, только что вернулся из Курской области. Он с улыбкой признался, что это было "круто".

По словам военного, его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для вторжения через границу. Накануне им приказали прибыть в Сумскую область. Задача миссии была в тайне до последнего.

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По словам Томаша, украинские защитники заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь.

"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью в нескольких направлениях. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа", - рассказал военный.

Кроме того, Томаш заявил, что мирные жители Курской области не оказывают сопротивления. Украинцы их не трогают. Он также поделился впечатлениями от контактов с местным населением.

"Мы их не трогаем, но они или относятся к нам резко, негативно или вообще не относятся. Также нас обманывают относительно позиций российских войск", - добавил он.

Военные, с которыми общалось издание, подтверждают, что российские войска действительно передислоцировали силы с восточной линии фронта, включая Харьковское, Покровское и Торецкое направления. Но никто из них пока не сообщает о замедлении продвижения России на этих участках фронта.

Операция в Курске - последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов. В то же время россияне роют окопы и боятся, что ВСУ расширят прорыв.

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции - "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

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