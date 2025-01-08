ВСУ объединяют нанесение высокоточных ударов большой дальности и деятельность систем РЭБ для поддержки наземных операций.

С начала наступления в Курской области 6 января украинские силы добились тактических успехов, пишут аналитики американского Института изучения войны.

Как говорится в опубликованном отчете, геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись в южной части Бердина, центральной части Русского Поречного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи).

"Усиление украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом согласованной украинской операции в Курской области или в других местах театра военных действий, хотя ISW не готов предложить какой-либо конкретный прогноз", - говорится в отчете.

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В то же время, отмечают аналитики, российские силы попытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для атаки на других направлениях в Курской области. По данным ISW, российские силы продвинулись к западу от Малой Локни (северо-западнее Суджи).

При этом российское МО заявило, что в Курской области действуют подразделения беспилотников "каспийской морской пехоты", вероятно, имея в виду подразделения беспилотников 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия). Как отмечают в ISW, это указывает на вероятную переброску подразделений 177-го морского пехотного полка из западной части Запорожской области в Курскую область.

Также, утверждается в отчете ISW, украинские войска продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области для поддержки наземных операций.

"По оценкам ISW, украинские силы, возможно, пытаются интегрировать возможности нанесения высокоточных ударов большой дальности и деятельность систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для поддержки наземных операций", - отмечают аналитики.

Наступление ВСУ в Курской области

На днях Силы обороны снова начали продвигаться вглубь Курской области. Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что было пройдено достаточно большое открытое пространство без каких-либо последствий. По его словам, "это стало возможным благодаря применению новых средств".

Как отмечал эксперт Дмитрий Жмайло, нынешние события, в Курской области свидетельствуют о том, что россиянам не удастся осуществить свои замыслы и освободить область от Сил обороны Украины до 20 января.

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