Речь идет о неосуществленности замыслов РФ - до инаугурации Трампа ликвидировать плацдарм на Курщине, а до 25 февраля создать аналогичный на Сумщине.

События, которые происходят сейчас на Курщине (РФ), свидетельствуют о том, что россиянам не удастся осуществить свои замыслы и освободить область от Сил обороны Украины до 20 января. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Он отметил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский умеет делать нестандартные шаги, поэтому была спланирована операция на Курщине, чтобы не играть по правилам россиян и "переворачивать эту шахматную доску".

По его словам, вся прекрасность игры на Курщине заключается в том, что, в отличие от украинских территорий, нам не нужно держаться за населенные пункты РФ и мы постоянно пытаемся навязать врагу свои правила игры.

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"Так как мы имели время подготовиться к нашим оборонительным операциям, заняв более выгодные рубежи, поэтому стало возможным удержание нашего плацдарма. Также мы показываем сейчас всему миру, что вопрос Курщины не решен и те дедлайны, которые выставила РФ - до 20 января, до инаугурации Трампа (речь идет о Дональде Трампе, который избран на пост президента США - УНИАН) ликвидировать плацдарм на Курщине, а до 25 февраля создать аналогичный зеркальный на территории Сумской области точно потребуют корректив", - подчеркнул Жмайло.

По его словам, даже несмотря на то, что россияне параллельно пытаются наступать с юго-востока от города Суджи, украинские военные продолжают операцию, тестируя наши технологии, когда во время наших наступательных действий на Курщине работали РЭБы, чтобы исключить использование россиянами FPV-дронов. При этом добавил, что враг смог использовать только дроны на оптоволокне - и это еще один вызов, который Украина должна побороть.

Ситуация в Курской области

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что передовые части украинской армии достигли определенных тактических успехов во время наступления в Курской области.

По его словам, если Украина и имела определенные успехи, то они являются тактическими. А стратегическая цель этой операции пока непонятна. При этом добавил, что есть определенные продвижения Сил обороны, но не понятна цель наступления. Попович отметил, что говорят даже о замысле взять под контроль Украины Курскую АЭС. Также отмечается, что идет наступление вдоль федеральной трассы в Курской области. Попович говорит, что на сегодня нельзя сказать, что это наступление украинской армии имеет какие-то глубокие цели.

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