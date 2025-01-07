ВСУ прошли большое открытое пространство без последствий, в нынешних реалиях войны это редкость.

В связи с наступлением Сил обороны на Курщине у россиян вчера, 5 января, была сильная истерика, поскольку ВСУ, ослепив вражеские дроны, смогли двигаться вперед без всяких препятствий. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

"Они говорят, что был использован какой-то супермощный РЭБ, который ранее не применялся, поэтому российские дроны не смогли поднять. А сейчас дрон - это глаза, поэтому они были "слепые". И украинские разминирующие машины просто шли по полю без всяких препятствий", - подчеркнул он.

По его словам, для украинцев это был настоящий праздник, потому что пройдено достаточно большое открытое пространство без последствий. При этом подчеркнул, что в нынешних реалиях войны это редкость. "Это стало возможным благодаря применению новых средств", - сказал советник руководителя ОП.

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Лещенко подчеркнул, что у россиян до сих пор нет понимания - это основное направление удара или отвлекающий маневр.

"И это очень хорошо... потому что, никого не хочу обидеть, каждый водитель такси или продавец на рынке знает, когда будет контрнаступление, какое оружие будет использовано, куда надо было наносить удары, какие подразделения применять. Все эксперты. А на войне так не должно быть", - сказал Лещенко. По его словам, должна быть определенная тишина, которая снова сработала.

"Россия об этом не знала, как и о первом наступлении в августе-сентябре на Курскую территорию", - добавил он.

Лещенко отметил, что на Курщине находятся наиболее дееспособные бригады, десантно-штурмовые, а также Сухопутных войск Украины, которые оснащены передовым западным вооружением, и они реализовывают все задачи, которые можно реализовывать в этих обстоятельствах, максимально эффективно.

При этом отметил, что контроль на территории, в частности, Донецкой области отличается от Курщины. "На карте территория, находящаяся под контролем Украины или России, может меняться достаточно быстро, потому что она контролируется пребыванием в определенных точках украинских военных, а не контролируется сплошь нами", - подчеркнул Лещенко.

По его словам, к Курщине (РФ) надо относиться как к ресурсу. "Это наш ресурс для того, чтобы обменять территории Курской области на нужные Украине наши земли, которые сейчас оккупированы Россией", - подчеркнул он.

При этом отметил, что контролируемая Украиной территория РФ может меняться в ту или иную сторону. "Сейчас она начала увеличиваться в направлении города Курск, который является для Путина более болезненным, поскольку это региональный центр. Они не концентрировали там достаточно усилий", - сказал Лещенко. По его словам, это наступление Сил обороны позволило оттянуть силы россиян с направлений, где они готовились к контрнаступлению.

ВСУ пошли в наступление на Курщине

Как сообщал УНИАН, вчера 5 января, украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области России. Глава Центра противодействия дезинформацией при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что для врага эта операция оказалась полной неожиданностью.

Как пишут аналитики ISW, украинским силам удалось прорваться в трех районах Курской области и добиться тактических успехов.

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