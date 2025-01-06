За время операции на территории Курской области украинские военные взяли в плен 860 россиян.

Ровно 5 месяцев назад, 6 августа 2024 года, началась операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. За это время общие потери врага составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч – убитыми.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что Курская операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за Независимость нашего государства.

"Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны"", – акцентировали в Генштабе.

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Операция Сил обороны заставила врага перебросить значительные ресурсы на Курщину, что ослабило его позиции на других участках фронта. В частности, россияне перебросили туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения.

К тому же, РФ понадобилась помощь КНДР, которая отправила Москве около 12 тысяч своих военных. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность.

Вражеские потери в технике в Генштабе оценили так:

104 танка;

575 боевых бронированных машин;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

859 беспилотников;

32 единицы специальной техники.

Кроме того, за время Курской операции украинские военные взяли в плен 860 российских оккупантов, существенно пополнив обменный фонд. Это дало возможность освободить сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

Курская операция ВСУ

6 августа 2024 года украинские военные неожиданно начали операцию в Курской области РФ. Тогда под контроль Сил обороны перешли сотни квадратных километров вражеской территории – в частности, районный центр Суджа.

С тех пор Россия смогла вернуть около 50% территории, писало The Economist. Для этого РФ не жалела ни техники, ни людей. К тому же, враг привлек контингент из Северной Кореи.

Но на днях Силы обороны снова начали продвигаться вглубь Курской области. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил наступление ВСУ, добавив, что Россия "получает то, чего заслуживает".

Советник советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что было пройдено достаточно большое открытое пространство без каких-либо последствий. По его словам, "это стало возможным благодаря применению новых средств".

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