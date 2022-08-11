Министр подчеркнул, что принятие решения о заминировании/разминировании/подрыве не касается ни правительства, ни президента, ни министра обороны, ни премьера, ни нардепов, – "это чисто военный вопрос".

Украина после победы в войне с РФ проведет расследование относительно того, кто разминировал "Чонгар" и мосты на всех крымских перешейках, что дало возможность оккупационным войскам быстро продвинуться по территории Херсонской области.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью "Украинской правде".

Министр подчеркнул, что решение о заминировании или разминировании – это вопрос исключительно военных.

"Я абсолютно ответственно вам скажу, что принятие решения о минирования, разминирования, нажатие кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданской власти: ни к правительству, ни к президенту, ни министру обороны, ни премьер-министра, ни народных депутатов, ни до вас ни до кого. Это сугубо военный вопрос. Поэтому кто-то придумал этот нарратив, и придумал, что кто-то там сказал взорвать – не взорвать, разминировать - это чисто военная история, саперная", - подчеркнул он.

Резников отметил, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, то они будут привлечены к ответственности.

"Этот вопрос обсуждался на заседании профильного парламентского комитета. Я был на нем вместе с генералом Залужным, нашим главнокомандующим и начальником Генерального штаба генералом Шапталой. Нашими военными было дано следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности. Но сегодня влиять на расследование, так генерал Залужный сказал, я не хочу, потому что правда будет своя у всех, а у нас сейчас идет война, и сейчас стоит задача одержать победу в этой войне", – сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что военные сами заинтересованы в проведении такого расследования. И факты все сегодня собираются, фиксируются, в том числе Службой безопасности, контрразведкой.

"Имела ли место диверсия, имел ли место шпионаж, имела ли место провокация, или нелепая халатность кого-то - но это точно вопрос не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, которые отвечали за это направление", – сказал он.

В то же время Резников подчеркнул, что подрыв мостов на админгранице с оккупированным Крымом не имел бы весомого влияния на скорость продвижения вражеских войск по территории Херсонской области.

"Могу сказать только одну вещь, я этот аргумент применил, защищая наших военных во время заседания парламентского комитета: все, кто кричит "все пропало, мост не взорвали", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И потому подрыв моста не повлиял бы отнюдь на возможность россиян продвинуться в этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, который сейчас находится в политической оппозиции, я от него это впервые услышал. Во-вторых, если вы помните, в первые дни войны в Киеве на Оболони был российский БТР. Как и на подступах к Броварам стояли бурятские танки. От Броваров до Киева рукой подать. Мост Метро надо было взрывать? Надо. Но что бы сегодня общество говорило – зачем взорвали мосты, нет мостов через Днепр?! Логика такая", - отметил Резников.

Быстрая оккупация Херсонской области

Напомним, Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области стараются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее был разминирован не только Крымский перешеек, но и ряд мостов и Северо-Крымский канал. Отдельно он упомянул об Антоновском мосте, который, по его мнению, должен был быть взорван. Через него, заявлял Колыхаев, враг перебрасывал военную технику РФ из оккупированного Крыма вглубь Херсонской области.

После этого в Генштабе ВСУ отреагировали на эту информацию, заверив, что мост через Чонгар был заминирован.

Сам Арестович ранее, комментируя быструю оккупацию Херсона, объяснил это коротко: "Про*бали".

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