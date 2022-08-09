Защитники Украины нанесли удары по военным объектам противника в двух районах Херсонской области.

В Херсонском районе Херсонской области Украины ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Град".

На Херсонщине ликвидировано семь противников, рассказал представитель оперативного командования "Пивдень" ВСУ Владислав Назаров.

По его данным, в Херсонском и Бериславском районах защитники Украины нанесли удары по двум вражеским командным пунктам. Результаты удара доразведывают.

Ранее стало известно, что 9 августа украинские артиллеристы нанесли удар по российским складам в городе Геническ - это райцентр Генического района, который находится на административной границе с захваченным РФ Крымом.

Напомним, российские захватчики без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военные и гражданские объекты и брали под контроль населенные пункты, в частности, в Херсонской области.

Украинские воины дают врагам достойный отпор. На нашей земле по состоянию на 9 августа уже уничтожили 42 640 противников и много вражеского вооружения, в том числе 964 артсистемы.

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