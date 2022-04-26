Там опровергают информацию о незаминировании моста на Чонгаре, через который оккупанты ворвались на территорию Херсонской области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли информацию, распространенную ранее городским головой Херсона и рядом военных экспертов, утверждавших о разминировании Крымского перешейка незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом говорится в заявлении Генштаба.

"Вооруженные силы Украины выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии со сложившейся обстановкой. Что касается слухов о якобы "незаминированном" Чонгаре, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника. Все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны в установленный законом способ после их завершения", - заявили в ГШ.

Там также отметили, что герои должны получать награды, а оккупанты и их прихвостни - сидеть за решеткой.

Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее был разминирован не только Крымский перешеек, но и ряд мостов и Северо-Крымский канал. Отдельно он упомянул об Антоновском мосте, который, по его мнению, должен был быть взорван. Через него, заявлял Колыхаев, враг перебрасывал военную технику РФ из оккупированного Крыма вглубь Херсонской области.

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