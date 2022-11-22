Пригожин всеми силами хочет захватить Бахмут, однако ВСУ дают "вагнеровцам" отпор.

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец описал ситуацию под Бахмутом. Он отметил, что там действуют как "мобики", так и наемники ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер".

В прямом эфире с российским оппозиционером Марком Фейгиным Березовец рассказал, как действуют "вагнеровцы". Оказалось, у них весьма наглая тактика. Однако это все равно не помогает оккупантам захватить Бахмут.

"То что касается Донецкого направления, там все усложняется тем, что там все идет в условиях реального стрелкового боя. Идут штурмы с периодичностью от 7 до 10 в день на одни и те же позиции. Нужно понимать, что интенсивность вот просто немыслимая, идут постоянные обстрелы - РСЗО, танки, ствольная артиллерия, минометы, гранатометы. Потом они (российские военные - УНИАН) начинают штурмовать, идут просто в лобовые атаки. То есть смысл этого - захватить Бахмут, чтобы открыть ворота Донбасса. Потому что если ты берешь Бахмут, у тебя уже дальше открывается оперативное пространство ты выходишь, там у тебя идет по цепочке Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка", - отметил Березовец.

По словам офицера, оккупанты очень хотят разорвать линию обороны ВСУ, а потому и штурмуют Бахмутское направление. РФ бросает на штурм сначала "мобиков", которые совершают бессмысленные атаки. Основная цель мобилизованных - вскрыть огневые точки ВСУ, отметил Березовец. Вслед за ними уже идет ЧВК "Вагнера". По словам офицера, который общался с украинскими военными с Бахмутского направления, "вагнеровцы" работают довольно хорошо.

У "Вагнера" есть свои схемы, авиация, артиллерия, минометы, танки и есть свои штурмовые группы. По словам офицера, сначала наемники в течение нескольких часов работают танками, артиллерией и минометам. В это время они пытаются скрытно приблизиться к позициям ВСУ.

"Подходят на расстоянии иногда до 50 метров, то есть точность работы у них филигранная - 100-250 метров. Они подходят максимально, а потом, на финальной стадии, они уже отрабатывают гранатометами. Опять же, бойцы не могут поднять голову. И когда уже идет последний выстрел из гранатомета либо миномета, они буквально через несколько мгновений впрыгивают в окопы. И начинается уже фактически рукопашный бой. Причем заходят часто переодетые в форму ЗСУ, либо в "пиксель" либо в "мультикам", что усложняет их опознание. Надо понимать, что в условиях плохой видимости либо ночного боя очень сложно", - рассказал офицер.

"Вагнеровцы" начали так действовать с конца сентября, когда они проиграли битву за Харьков, и весь октябрь. А сейчас подобные тактики наблюдаются реже, потому что ЗСУ эффективно бьют по наемникам ЧВК Пригожина, их становится все меньше. По словам Березовца, "вагнеровцы" были очень наглыми, но защитники Украины их усмирили.

Однако для Пригожина захват Бахмут является "идеей фикс". Основатель ЧВК пытается "держать бренд", а потому это, отметил Березовец, его личная война за признание в РФ.

"Он (Пригожин - УНИАН) хочет положить его (Бахмут) к ногам Путина и сказать: "Смотри, об*срался твой Шойгу, твой Суровикин", - добавил офицер.

Он также отметил, что Пригожин не использует "мясо". Бойцы "Вагнера", попавшие в плен, рассказывают, что они проходят двухмесячный курс подготовки. Их готовят на территории РФ или Беларуси. По словам офицера, "вагнеровцев" готовят буквально ко всему.

"В последнее время резко подскочил процент "сидельцев", то есть зеки. Там контингент свыше 80%. Но есть и так называемая "африканцы" - те, кто воевал на территории Сирии, Африканских стран центральноафриканской Республики. Эти самые опасные, самые подготовленные. А мобилизационный ресурс практически неисчерпаемый, но качество его очень низкое, воевать они не умеют", - отметил Березовец.

Офицер привел пример, когда ВСУ видят с БПЛА "мобиков", которые "скучковались". Они сосредоточены в одном месте, хотя по всем правилам им нельзя находиться в одном месте. В итоге, украинские военные "накрывают" оккупантов артиллерией. Удары бывают настолько мощными, что "мобики" просто не могут поднять головы. Они даже не пытаются сгруппироваться, спрятаться. После этого их находят мертвыми, с открытыми ртами, добавил Березовец.

Ситуация на Бахмутском направлении: что известно

Ранее офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказывал, что возле Бахмута все завалено трупами противника. Он также прогнозировал, что зимняя кампания в Донецкой области будет горячей.

После этого полковник Свитан рассказал о плацдарме уничтожения россиян на Донбассе. Там рашисты несут большие потери:

"Россияне закрепиться не могут, поскольку арта уже пристрелялась. Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили. Для них сейчас - это точка приложения силы, хотя сама по себе Павловка значения не имеет. Если они зацепились, для нас это очень хороший плацдарм для уничтожения российских войск".

После побега из Херсона РФ перебрасывает оккупантов на Донбасс. Российские войска пытаются усилить свои позиции на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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