Оккупанта завербовали в колонии, где он отбывал наказание.

20-летний "вагнеровец" Андрей из Астрахани сдался в плен украинским воинам, когда "свои" выгнали его из окопов.

Видео общения с пленным наемником опубликовало подразделение К2 54 омбр. Украинским воинам "вагнеровец" рассказал, что повоевал всего 1,5 дня.

По свидетельствам оккупанта из ЧВК, он хотел "спетлять" из Украины, но его опередил "коллега", которого "аннулировали" время попытки побега. Россиянин уточнил, что "аннулировать" в ЧВК "Вагнер" значит расстрелять.

Видео дня

"Вагнеровец" признался, что с ним в украинском плену хорошо обращаются, а о потерях ЧВК он ничего не знает. Отдельно оккупант рассказал, как попал в плен. Выяснилось, что его просто выгнали из окопа.

"Я сидел в окопах, они ("вагнеровцы" - УНИАН) говорят: "Выходи. Здесь места нет". Я пошел в другой окоп. Тут уже ваша "птичка" летала. И так из окопа в окоп бегал, пока она летала. Уже когда понял, что за*башать, была мысль сдаться, но не знал, куда сдаваться. Я стоял и смотрел на ваш дрон, сделал два шага вперед, дрон улетел. Я не ожидал, что вот так будут из окопов выбрасывать", - вспомнил "вагнеровец".

Оккупант рассказал, что его завербовали в колонии, где он отбывал наказание. За участие в ЧВК обещали 300 тысяч рублей, а за уничтожение боевой техники - отдельная оплата. За уничтожение HIMARS обещают платить миллионами.

ЧВК "Вагнера" в Украине

Еще в августе стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербует заключенных. Он ездил колониями и призывал русских отправляться на войну против Украины. На фоне провалов и постоянных потерь РФ, так страна-агрессор пытается компенсировать нехватку живой силы.

В ноябре УНИАН уже сообщал, что в России из колоний исчезли тысячи заключенных на фоне войны в Украине. Число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи. Это связывают с тем, что заключенных вербуют в ЧВК "Вагнера".

По данным украинского Генштаба, в Донецкую область перемещены отдельные подразделения оккупантов с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец описал ситуацию под Бахмутом. Он отметил, что там действуют как "мобики", так и наемники ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер".

Оказалось, у них очень наглая тактика. Однако это все равно не помогает оккупантам захватить Бахмут.

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