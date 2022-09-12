По словам главы Николаевской ОВА, его "поговорка" об оккупантах и велосипедах далеко не шутка.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации на юге Украины. Он отметил, что оккупанты сильно паникуют, командование бросило их, а теперь военным и предателям приходится самостоятельно думать, как себя спасти.

Об этом Ким рассказал в эфире Freedom.

Так, на временно-оккупированных территориях Николаевской области наблюдается паника среди рашистов. Оккупанты, так называемый "руководящий состав" и предатели Украины бегут оттуда. А те, кому не удается, готовятся сдаваться в плен.

"Могу точно констатировать, что как минимум два человека, которые согласились сотрудничать с оккупантами, уже убежали из Снигиревки. Кроме этого всего, русские придумали такую историю и стараются раскручивать, что у них есть команда не стрелять... Это все ерунда. Руководство (РФ - УНИАН) сбежало за реку Днепр, солдат своих попробосало здесь, у всех них панические настроения", - отметил Ким.

Также он прокомментировал свой недавний пост в социальных сетях. Ким писал о "народной примете", согласно которой, если "вторая армия мира" начинает отбирать велосипеды у гражданских - то это к "жесту доброй воли". По словам главы Николаевской ОВА, его слова не являются шуткой.

"Одно из самых важных, что сейчас происходит в информационном поле русском, это то, что русские, русские солдаты, солдаты ОРДЛО начинают понимать и не доверять тому, что им говорит российский телевизор. И когда им говорят, что паниковать не нужно, они готовятся к чему-то такому, к панике. Они готовятся, они действительно продумывают, кому сдаться, кому сбежать, кому на велосипеде... Русские солдаты понимают, что их обманывают и готовятся... Это реально не шутки, велосипеды забирают у гражданских", - рассказал Ким.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне на Херсонщине умирают от ранений из-за перебитой логистики. Оккупанты не могут эвакуировать своих раненых с правого берега Днепра.

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