Оккупанты не могут эвакуировать своих раненых с правого берега Днепра.

Российские оккупанты в Херсонской области умирают от ранений из-за разрушенных логистических маршрутов.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в эфире телеканала "Эспрессо"

По его словам, россияне не могут эвакуировать своих раненых с правого берега Днепра в Херсонской области.

Видео дня

"Постоянно идут боевые столкновения и в РФ много раненых, их вывозить не могут. Фактически, они умирают. Если раненому в первый час не оказать помощь, то его шансы выжить невелики", - пояснил эксперт.

Рыженко добавил, что сейчас на правом берегу Днепра находятся наиболее боеспособные подразделения России.

"Это и воздушно-десантные войска, и силы спецопераций, и морская пехота - силы береговой обороны. Ограничения в логистике и отсутствие боеприпасов очень крепко бьют по морально-психологическому состоянию личного состава. Я думаю, что успехи ВСУ в районе Харькова добавляют", - отметил он.

Эксперт отметил, что сейчас на Херсонщине повторяется ситуация на Киевщине по состоянию на вторую половину марта. Рашистам проблематично подвозить воду, еду и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что россияне перемещают в Херсон "резервы", потому что готовятся к обороне из-за приближения ВСУ

Вас также могут заинтересовать новости: