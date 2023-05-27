Оккупанты 27 мая 2023 года начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Российские захватнические войска планируют сорвать ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины с применением химического оружия в Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, отметив при этом, что спецслужбы РФ уже начали воплощать провокацию с химическим оружием.

"С целью срыва контрнаступательных действий Сил безопасности и обороны Украины российские оккупанты 27 мая 2023 года начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области", - отмечается в сообщении.

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В то же время, как отмечают в разведке, реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. "Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины", - добавили в разведке.

При этом, разведка отмечает, что силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московских спецслужб не способны повлиять на дальнейшее течение событий на фронте.

Контрнаступление ВСУ

25 мая 2023 года советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления.

В тот же день заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что контрнаступление начнется, как только страна получит необходимое вооружение от союзников.

27 мая 2023 года Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал мощный ролик с намеком на начало контрнаступления.

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