Интенсивность вражеских атак в последние дни снизилась, но враг не оставляет попыток локального продвижения.

За минувшие сутки российские войска предприняли 25 попыток атаковать украинские позиции на фронте. Как сообщает Генштаб ВСУ, бои развернулись на пяти оперативных направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Так, на Купянском участке фронта российские войска пытались улучшить свое тактическое положение, проведя атаку в районе Масютовки. На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного, т.е. к юго-западу от самого Бахмута. Под Авдеевкой наступательные действия противника велись в направлении Первомайского, но успеха не имели.

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На Марьинском направлении украинские бойцы отбили многочисленные атаки противника в районе самой же Марьинки.

Текущая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении темпы российского наступления заметно снизились. Институт изучения войны полагает, что ВСУ начнут новую фазу операций и затруднят запланированную передачу позиций "Вагнера" российским подразделениям в городе. На это указывают и уже осуществленные действия ВСУ в этом районе.

По данным военной разведки Украины, российские власти сбежали из нескольких поселков возле границы с Украиной. При этом в ГУР утверждают, что антипутинское подполье в России набирает силы и действует даже в московском регионе.

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