ВСУ отбили 25 атак за сутки / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки российские войска предприняли 25 попыток атаковать украинские позиции на фронте. Как сообщает Генштаб ВСУ, бои развернулись на пяти оперативных направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Так, на Купянском участке фронта российские войска пытались улучшить свое тактическое положение, проведя атаку в районе Масютовки. На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного, т.е. к юго-западу от самого Бахмута. Под Авдеевкой наступательные действия противника велись в направлении Первомайского, но успеха не имели.

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На Марьинском направлении украинские бойцы отбили многочисленные атаки противника в районе самой же Марьинки.

Текущая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении темпы российского наступления заметно снизились. Институт изучения войны полагает, что ВСУ начнут новую фазу операций и затруднят запланированную передачу позиций "Вагнера" российским подразделениям в городе. На это указывают и уже осуществленные действия ВСУ в этом районе.

По данным военной разведки Украины, российские власти сбежали из нескольких поселков возле границы с Украиной. При этом в ГУР утверждают, что антипутинское подполье в России набирает силы и действует даже в московском регионе.

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