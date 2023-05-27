За минувшие сутки российские войска предприняли 25 попыток атаковать украинские позиции на фронте. Как сообщает Генштаб ВСУ, бои развернулись на пяти оперативных направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.
Так, на Купянском участке фронта российские войска пытались улучшить свое тактическое положение, проведя атаку в районе Масютовки. На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции в районе Белогоровки.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного, т.е. к юго-западу от самого Бахмута. Под Авдеевкой наступательные действия противника велись в направлении Первомайского, но успеха не имели.
На Марьинском направлении украинские бойцы отбили многочисленные атаки противника в районе самой же Марьинки.
Текущая ситуация на фронте
На Бахмутском направлении темпы российского наступления заметно снизились. Институт изучения войны полагает, что ВСУ начнут новую фазу операций и затруднят запланированную передачу позиций "Вагнера" российским подразделениям в городе. На это указывают и уже осуществленные действия ВСУ в этом районе.
По данным военной разведки Украины, российские власти сбежали из нескольких поселков возле границы с Украиной. При этом в ГУР утверждают, что антипутинское подполье в России набирает силы и действует даже в московском регионе.