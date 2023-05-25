Интенсивные действия ведутся на всей линии фронта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины началось. Наступательные действия продолжаются уже несколько дней.

"Уже несколько дней продолжается контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - сказал он итальянскому телеканалу Rai.

Подоляк подчеркнул, что украинские военные не будут бить по территории России западным вооружением - его будут использовать исключительно для деоккупации захваченных территорий.

Видео дня

"Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое Вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым", – пояснил Подоляк.

По словам советника главы ОП, сейчас Украина имеет ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard противоракетные системы,"которые нам предоставили Франция и Италия".

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ - что известно

23 мая руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет необходимый минимум вооружения, чтобы начать контрнаступление.

Ранее Подоляк рассказывал, что контрнаступление ВСУ будет состоять из нескольких этапов. Сначала будет "бодание" с оккупантами.

Бывший начальник генерального штаба британских вооруженных сил Ричард Даннат сказал, что моральный дух российских оокупантов может сломаться, если украинское контрнаступление начнется с успехов.

Вас также могут заинтересовать новости: