Подоляк уточнил, что контрнаступательные действия - это работа не одного дня.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что он уверен, что ожидаемое контрнаступление против российских войск принесет результаты и начнется, как только страна получит необходимое вооружение от союзников.

"Мы и дальше будем готовить контрнаступление", - заявил он в комментарии Bloomberg. Он сослался на поставки дальнобойной артиллерии, боеприпасов и боевых танков.

На этом фоне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, ранее заявивший телеканалу Rai о якобы начале контрнаступления ВСУ, уже позже в своем Twitter уточнил, что контрнаступательная операция - это работа не одного дня, она не начнется "с перерезания красной ленточки".

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"Это десятки разнообразных действий по уничтожению российских оккупационных войск на разных направлениях, что уже происходило вчера, проходят сегодня и будут продолжаться завтра. Интенсивное уничтожение материально-технического обеспечения противника также является контрнаступлением", - отметил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ - главное

Разговоры о контрнаступлении ВСУ продолжаются еще с февраля 2023 года, когда русские только начали еще больше усиливать свое давление на Бахмут и другие прифронтовые города востока страны в рамках так называемого "большого наступления". Правда, тогда "наступление" ВС РФ началось с большого провала на Угледарском направлении.

Перемалывая оккупантов под Бахмутом и Марьинкой, украинские военные параллельно готовились к контрнаступательным действиям - в Украине и других странах Европы.

За это время Запад начал усиленно снабжать ВСУ боеприпасами, бронетехникой и дальнобойным оружием. В мае 2023 года разговоры наконец вышли на уровень "коалиции F-16" по поставкам Украине западных истребителей.

Вместе с тем, русские продолжают наступать на Бахмут и пытаются отбивать атаки ВСУ на подступах в город. Отдельно Россия с начала этого месяца наносит массированные ракетные удары и атакует инфраструктуру, в том числе военную и энергетическую, иранскими дронами, таким образом, пытаясь помешать началу контрнаступления.

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