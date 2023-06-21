Сложилась нелогичная ситуация: обороняющаяся сторона несет такие же потери, что и наступающая.

Согласно данным о потерях Украины и России, установленными OSINT-исследователями, соотношение потерянных сил и средств равно 1:1. это, как выразился в эфире телемарафона военный эксперт Владислав Селезнев, противоречит всяческой военной логике. Но ВСУ продолжают разрывать шаблоны и активно уничтожать ресурсы оккупантов.

Селезнев отметил, что на поле боя преимущество имеет та сторона, за которой стоит мощная артиллерийская поддержка. "Мы сейчас имеем достаточное количество и артсредств, и боеприпасов", - считает эксперт.

Он добавил, что соотношение потерь артиллерии между украинской армией и российскими оккупантами составляет 1:4. То есть, добавил Селезнев, контрбатарейная борьба точно уже за украинской стороной.

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Селезнев отметил, что сложилась нелогичная ситуация: обороняющаяся сторона несет такие же потери, что и наступающая сторона.

"Даже при условии потери в бронетехнике, соотношение сил и средств и потерь равно 1:1. Это абсолютно нелогичная ситуация, потому что во всех военных книжках указывается: наступающая сторона обычно теряет по меньшей мере в три раза больше, чем обороняющаяся сторона. Но и здесь видим: ВСУ уничтожают шаблоны и уничтожают именно таким образом, максимально рационально и сохраняя жизнь и здоровье наших воинов. Ну и дальше сохраняют бронетехнику, которая является чрезвычайно важной в рамках реализации наших задач по освобождению территорий", - ответил Селезнев.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения на поле боя уже уничтожено 222 тысячи оккупантов, из них 540 за предыдущие сутки.

Вечером Генштаб подтвердил сбитие еще одного российского вертолета Ми-24, что совпадает с ранее опубликованными данными по активизации российской авиации над фронтом, которую, по словам обозревателя Александра Коваленко, командование ВС РФ все чаще использует в роли артиллерии.

Всего на четырех основных направлениях наступления врага произошло более 30 боевых столкновений в течение этих суток.

Тогда как в течение последних нескольких недель контрнаступления защитники освободили уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, лобковое, нескучное и Пятихатки.

Ошеломляющих потерь ВС РФ продолжают нести на Таврическом направлении. Здесь продолжаются тяжелые бои, но с продвижением, речь идет о векторе наших атак Новоданиловка - Работино, Малая Токмачка - Ивовое, Свободное Поле - Макаровка.

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