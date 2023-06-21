На четырех основных направлениях наступления врага прошло более 30 боевых столкновений.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток произошло более 30 боевых столкновений на этих направлениях.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Дубравы Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска - Донецкой.

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В Генштабе отмечают, что на Бахмутском направлении оккупанты наступали в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области, но безуспешно. Вражеские авиационные удары были возле Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского.

На Марьинском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Марьинки, нанес авиационный удар в районе Красногоровки. На всех четырех направлениях оккупанты из артиллерии обстреливали населенные пункты.

Также на Шахтерском направлении враг проводил наступательные безуспешные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Леоновка, Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области. На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области.

Оккупанты осуществляли минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты обороняются. Они проводили безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области, которые недавно были освобождены ВСУ.

В Генштабе отмечают, что на полигонах Республики Беларусь и дальше продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

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