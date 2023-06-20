Российские вертолёты вынуждены действовать в максимальной близости от зоны потенциальных рисков быть сбитым средствами ПВО.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко заявил, что из-за возникшего дефицита стволов в зоне боевых действий российское командование начинает активно использовать вертолеты.

Он отметил, что за последние 2 месяца этот дефицит принял критические масштабы: в мае РОВ потеряли рекордное количество артиллерии - 553 ствола, по состоянию на 20 июня уже уничтожено 414 стволов.

"Российское командование не успевает компенсировать потери артиллерии, даже посредством расконсервации старых советских гаубиц. Мы видим как РОВ стали загонять на Юг больше ударных вертолётов и применять их в качестве артиллерии. Это в свою очередь вынуждает российские вертолёты действовать в максимальной близости от зоны потенциальных рисков быть сбитым средствами ПВО или попасть в зону мобильной группы с ПЗРК", - написал он.

Эксперт считает, что бороться с вертолётами сложнее чем с артиллерией, но с другой стороны, они не настолько многочисленные, да и ценовая категория у них совсем другая.

"По состоянию на 20 июня уже уничтожено 8 российских ударных вертолётов. Казалось бы, 414 стволов и 8 вертолётов - несоизмеримое соотношение, 1 вертолёт к 50 стволам. Но, что проще, в течение года расконсервировать, 50 стволов или произвести 1 вертолёт? Второй момент, что дороже 50 снятых с хранения гаубиц или Ка-52? Стоимость ударного вертолёта Ка-52, в зависимости от модификации, варьируется от 16 до 20 млн долларов. То есть, по самым скромным подсчётам, за июнь вертолётный парк РОВ был утрачен на $128 млн. В свою очередь, стоимость условно современной САУ 2С19 Мста-С - $1,6 млн или 80 в сравнении с Ка-52. САУ 2С3 "Акация", во времена СССР стоила 31 тыс рублей, при курсе доллара 0,86 копеек. Учитывая инфляцию, условно, на сегодняшний день можно оценивать её стоимость, в хорошем состоянии, в среднем $120 тыс, что при нехитрых подсчётах указывает на 1 066 уничтоженных 2С3 в сравнении с 8 Ка-52", - отметил Коваленко.

Он утверждает, что в настоящее время оккупанты преимущественно используют куда более дешёвые буксируемые Д-20, Д-30 и прочие, "Рапиры" и "Васильки".

"Цифры совсем не на пользу командованию РОВ, но обстоятельства таковы, что только так они могут сейчас компенсировать потери и никак иначе. Что важно, в какой-то момент доля потерь среди ударных вертолётов тоже окажется критической и уже дефицит Ка-52 не позволит их применять даже в до гипертрофированно-извращённом формате артиллерии, но тогда в ход могут пойти другие образцы. Тот же Ми-24 или Ми-8", - добавил эксперт.

Потери РФ в Украине - детали

Потери России в Украине за сутки, 19 июня, резко увеличились и теперь составляют более 221 тысячи захватчиков. В общем оккупанты потеряли уже 306 вертолетов.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении еще одного вражеского "Аллигатора".

"Около 23:00 19 июня 2023 года на Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет Ка-52!", - сказано в сообщении.