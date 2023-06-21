На Марьинском направлении за сутки было отбито 11 вражеских штурмов в день и 3 штурма ночью.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал об оперативной ситуации на Таврическом направлении.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления, в течение суток было выполнено 1 тыс. 119 огневых задач. Это очень важная цифра", - акцентировал Шершень в эфире информационного телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки силы обороны Таврического направления имели максимальную концентрацию на наступательных действиях на юге.

Видео дня

"Имеется в виду Бердянское и Мелитопольское направления. Здесь продолжаются тяжелые бои, но с продвижением, речь идет о векторе наших атак Новоданиловка – Работино, Малая Токмачка – Вербовое, Вольное Поле – Макаровка. Имеем частичный успех и закрепляемся на достигнутых рубежах. Враг пытается во что бы то ни стало не допустить продвижения наших войск и несет большие потери", - подчеркнул Шершень.

Также он рассказал об оборонительной операции на Таврическом направлении, где самой горячей точкой по противостоянию с российскими захватчиками остается Марьинское направление.

"На востоке Донецкой области враг продолжает штурмовать с флангов и имеет задачу овладеть Марьинкой и создать условия для охвата Авдеевки. Это вкладывается в общую стратегию российских оккупационных войск - выйти на административные границы Донецкой области. Силы обороны Таврического направления надежно обороняются, держат оборонительные редуты в районе Марьинки. Так, на Марьинском направлении, с задачами овладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, враг штурмовыми группами совершил просто безумные 11 штурмов в день, ночью было зафиксировано 3 штурма. Противник успеха не имел, даем отпор", - акцентировал Шершень.

Он добавил, что фиксируются попытки врага подтянуть резервы под Марьинку, чтобы прорвать оборону украинских сил.

"Фиксируем и точно знаю, что один из отрядов "Шторм-Z" понес большие потери и отводится для восстановления своей боеспособности, так будет и с другими. Наши бойцы хорошо знают своего врага и умеют эффективно с ним воевать", - подчеркнул Шершень.

Война в Украине - ситуация на фронте

21 июня согласно утренней информации от представителя Генештаба ВСУ Андрея Ковалева Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении. ВСУ продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также, в утренней сводке Генштаба замечалось, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны. Противник сосредотачивает свои основные усилия на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

20 июня командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ успешно продвигаются на Таврическом направлении. Он сообщал, что за сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот, кроме того было ликвидировано почти 50 единиц военной техники противника и 5 мест хранения вражеских боеприпасов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление, там все происходит по плану, который установлен военными. Она отмечала, что ВСУ постепенно, небольшими шагами, двигаются вперед на юге и акцентировала, что продолжаются ожесточенные бои, "выгрызаем каждый метр у врага".