С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 306 вертолетов.

В среду, 21 июня, после обеда украинские воины сбили российский вертолет Ми-24, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины с били российский вертолет Ми-24. выстоим и одержим победу!" - отмечают в Генштабе.

Как известно, Ми 24 в народе называют "Крокодил". Это советский вертолет поддержки пехоты. Он специально разработан для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск и запущен в серийное производство.

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Потери Росих в Украине - данные Генштаба

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уже уничтожено 306 вертолетов.

Также с 24 февраля 2022 года танков противника было уничтожено 4 тыс. 6 единиц, боевых бронированных машин - 7 тыс. 771, артиллерийских систем - 3 тыс. 920, реактивных систем залпового огня - 615, средств противовоздушной обороны было уничтожено 375, самолетов - 314, беспилотников оперативно-тактического уровня - 3 тыс. 428, крылатых ракет - 1 тыс. 214.

Кроме того, кораблей/катеров у России стало меньше на 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 6 тыс. 667, а специальной техники - 539.

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