19 июня в Минобороны подтвердили деоккупацию села Пятихатки Запорожской области.

Пятихатки Запорожской области были частью логистического маршрута российских оккупантов. Отныне враг вынужден перебрасывать боеприпасы и резервы другими более сложными путями, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев отметил, что у россиян были неудачные попытки отбить село, потому что противник осознает реальные потери, которые он понес или еще понесет с деоккупацией населенного пункта.

"Почему так важно для путинского войска взять или вернуть под контроль Пятихатки? Потому что это определенный автомобильный узел, который позволял россиянам в свое время достаточно быстро перебрасывать резервы, подвозить боеприпасы. А после того как они потеряли Пятихатки, то вынуждены перемещать грузы, объезжая", - высказался эксперт.

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Он добавил, что это может стать причиной будущих больших потерь России в автотехнике. "Жду (сводки Генштаба ВСУ по) потерям (России). Убежден, что количество уничтоженных грузовиков в эти сутки будет просто впечатляющим. Потому что россияне сейчас вынуждены все логистические вопросы закрывать за счет автотранспорта, а наши гармаши не теряют времени, наносят точечные артудары", - отметил эксперт.

Контрнаступление ВСУ - освобождение Пятихаток

19 июня в Минобороны подтвердили деоккупацию села Пятихатки Запорожской области в ходе наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Сейчас ОВА, вместе с военными, помогает гражданским людям эвакуироваться в более безопасные места. Однако россияне продолжали обстреливать населенный пункт.

Всего в течение последних нескольких недель контрнаступления защитники освободили уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, лобковое, нескучное и Пятихатки.

Впрочем, западные аналитики констатируют исчезновение "импульса" украинского контрнаступления, хотя тут же отмечают, что делать какие-либо выводы пока рано - Украина разведывает "слабые" места в обороне оккупантов.

Разведывательные бои в общем даются Украине тяжело, признаются сами военные в комментариях западным СМИ. Известно, что в боях у Малой Токмачки 47-я бригада потеряла первые Leopard и Bradley, а в 37-й в ходе освобождения четырех населенных пунктов в Донецкой области из примерно 50 человек 30 не вернулись - были убиты, ранены или взяты в плен противником. Пять единиц бронетехники подразделения были уничтожены в течение первого часа.

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