С начала полномасшабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 219 170 оккупантов, самые большие потери у русских наблюдаются на Таврическом направлении.

ВСУ еще не вышли на основные оборонительные рубежи России, в первые дни потери ВСУ были значительные, рассказали участвовавшие в наступлении украинские бойцы в комментарии газете Wall Street Journal.

Вместе с тем российская пехота, которой поручено сдерживать первоначальные атаки ВСУ, понесла еще большие потери, подтверждают обе стороны.

Российские пленные, которые добровольно сдались ВСУ и пообщались с журналистами, охарактеризовали моральное состояние русских как плохое. Оккупанты столкнулись с более мощным западным оружием.

Один из оккупантов-контрактников по имени Анатолий из Горного Алтая сказал, что люди в его подразделении почти не разговаривали друг с другом, ожидая наступления украинцев. "Все молчали, думали о своем, гадая, с какой стороны они придут. Нам было очень страшно. Никто не хочет умирать. Мы надеялись, что контрнаступления не произойдет", - сказал он.

Он участвовал в боях за Великую Новоселку и был пленен. По его словам, "два дня все было тихо. Но затем начался сильный штурм. Все стало хаотично, летели боеприпасы, все побежали. Между артиллерийским и минометным огнем я пытался заглянуть в поля, найти противника. Но я никого не видел", - сказал Анатолий.

Через несколько минут ВСУ ворвались в лесополосу и забросали его траншею ручными гранатами. Анатолий рассказал, что пять других мужчин рядом с ним, в том числе его хороший друг Георгий, были убиты. "Я вылез из окопа и начал кричать: "Сдаюсь, сдаюсь!", - рассказал Анатолий.

В свою очередь, российский призывник с Дальнего Востока Дмитрий добавил, что постоянно находился на позиции без ротации, хотя по документам его освободили месяц назад.

После минимальной подготовки оккупанта направили под Донецк. Его подразделению не хватало экипажей для танков и бронетехники. "Они (ВСУ - УНИАН) открыли по нам огонь из танков, минометов, артиллерии", - сказал он.

После этого бронемашины MaxxPro американского производства обстреляли их линию деревьев и выкурили пехоту. "Я не знал, что делать, я был в страхе, я паниковал", - сказал Дмитрий. Он и его товарищ вышли из окопа с поднятыми руками.

Когда бойцы ВСУ положили их на землю и связали руки, из окопа выскочил еще один россиянин и бросил гранаты, ранив нескольких украинцев, - его ликвидировали.

Контрнаступление ВСУ - главное

В Минобороны сегодня утром констатировали, что Украина перехватывает инициативу на поле боя.

Согласно вечерней сводке Минобороны от 16 июня, Силы обороны имели тактический успех, продвигались на каждом направлении на расстояние около двух километров и закрепляются там.

К причинам, которые затрудняют Украине контрнаступление, аналитики причисляют фортификационные сооружения оккупантов по всей линии фронта, активность российской авиации и работу РЭБ, которая глушит связь украинским бойцам.

Эти факторы на практике оказались большой проблемой. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен).

В ответ ВСУ продолжают "выносить" оккупантов целыми группировками из дальнобойных РСЗО. Недавно был подтвержден самый смертельный удар HIMARS за всю полномасштабную войну в районе Кременной.

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