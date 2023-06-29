Утром в Генштабе доложили об успехах ВСУ на флангах возле Бахмута и закреплении Сил обороны на достигнутых рубежах.

На Бахмутском направлении - и на флангах, и непосредственно в самом городе- идут круглосуточные бои, сообщил экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин. Генштаб в свежих отчетах, в свою очередь, вспоминал об успехах на подступах к городу.

"Если раньше украинские силы держали оборону, то теперь с нашей стороны бои преимущественно наступательного характера", - поделился Жорин.

Под давлением защитников россияне вынуждены почти ежедневно покидать позиции и отступать, добавил военный. По его словам, ВСУ имеют определенный результат и за вчерашний день.

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"Сейчас украинские силы движутся к тому, чтобы контролировать все необходимые высоты на флангах Бахмута. Тот, кто обладает высотами, имеет больше возможностей наносить поражение, контролирует оперативное пространство вокруг. А дальше - это плацдарм для дальнейшего продвижения, тактического окружения города, а затем и его освобождения", - рассказал боец.

Контрнаступление ВСУ - ситуация в Бахмуте

Утром в Генштабе доложили об успехах ВСУ на флангах возле Бахмута и закреплении Сил обороны на достигнутых рубежах. Речь шла, в частности, о частичном успехе на направлении Равнополь-Володино.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, на Бахмутском направлении защитники перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

Враг одновременно подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами. К примеру, известно о переброске Россией на Бахмутское направлениек из Лиманского воздушно-десантного полка.

Сейчас наступательная операция ВСУ продолжается на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.

Но на Западе всего еще настаивают, что прогресс начала украинского контрнаступления едва заметный и хотят более быстрых результатов. По мнению польского евродепутата Витольда Яна Ващиковского, если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "замораживании" войны.

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