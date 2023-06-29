Ян Ващиковский отметил, что у ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с РФ, чем Украиной.

Украина за 3-4 месяца должна продемонстрировать значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение высказал польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский.

"Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году. Это моя пессимистическая мысль", - сказал он.

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По словам Ващиковского, в ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем Украиной.

"Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть", - сказал евродепутат.

Ситуация на фронте по состоянию на 29 июня - главные новости

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили наступления российских захватчиков на пяти направлениях. Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 29 июня 2023 года ориентировочно составили около 227 780 личного состава.

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