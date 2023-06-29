Враги обороняются на Бахмутском направлении, за сутки было немало боев.

На Бахмутское направление из Лиманского РФ перебросила для подкрепления своих оккупационных сил воздушно-десантный полк, кроме того, чтобы остановить продвижение украинских воинов, противники дополнительно выделяют расчеты противотанковых ракетных комплексов.

За прошедшие сутки, 28 июня, на Бахмутском направлении противник оборонялся, произошло 18 боевых столкновений, рассказал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "Суспільне. Спротив".

По словам спикера, враг понес очень серьезные потери - ликвидированы 103 оккупанта, 252 - получили ранения, а еще 10 - взяты в плен.

Видео дня

За сутки также ликвидировали такую вражескую технику:

боевую разведмашину;

станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск";

станцию РЭБ "Леер-2";

четыре пушки "Д-30";

два танка;

два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10".

Кроме того, Россия потеряла три полевых склада с боеприпасами, два беспилотника-камикадзе "Ланцет" и дрон "Орлан-10".

Война в Украине - сегодня это стоит знать

На Бахмутском направлении уже длительное время идут бои. Украинские воины смогли перейти в контрнаступление и освободить от оккупантов немало нашей земли. В частности, 25 июня Сергей Череватый сообщил, что в течение суток наши защитники прошли на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1 километра.

Представитель восточной группировки войск ВСУ добавил, что были ликвидированы 186 захватчиков, а 224 - получили ранения. Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине на 29 июня составляют примерно 227 780 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: