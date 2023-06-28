Главнокомандующий отметил, что ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу на поле боя, они ведут наступательные действия и имеют продвижение.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли ситуацию на фронте и акутальные потребности сил обороны.

Как сообщил Залужный, ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу на поле боя. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий и имеют продвижение.

Главнокомандующий отметил, что противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Также враг пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

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"Рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Попутно поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне", - сообщил Залужный.

По его словам, договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории.

Зеленский о ситуации на фронте

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский 27 июня в своем видеообращении отметил, что США дают Украине больше оружия, а ВСУ имеют успехи на фронте. В частности речь шла о новом оборонном пакете от США для Сил обороны, в который включены: бронетехника, боеприпасы для Patriot, "Стингеров", "Хаймарсов", дополнительные снаряды для артиллерии.

Президент подчеркнул, что на всех направлениях фронта, где ВСУ ведут наступательные действия, есть "важные результаты" в отражении российских штурмов.

За день до этого Зеленский рассказал о "счастливом дне" на фронте. По его словам, по всем направлениям украинские бойцы продвинулись вперед.

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