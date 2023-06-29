Воины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины за предыдущие сутки добились успеха на флангах возле Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах, рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

В частности, Силы обороны Украины имели частичный успех на направлении Равнополь-Володино. Также украинские войска "наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Ковалев уточнил, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом:

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"На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

А на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск, добавил он.

Обновлено. Ситуацию на Бахмутском направлении прокомментировала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. В направлении Клещиевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки - на 1500 м. Борьба продолжается на флангах города. Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах".

По ее словам, в целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои: "Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами".

Она также напомнила, что сейчас идет наступательная операция Сил обороны Украины на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.

"Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи... На направлении Равнополь-Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав. На Запорожском и Мелитопольском направлениях - уничтожаем врага. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона".

Контрнаступление ВСУ - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 28 июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинским войскам удалось перехватить стратегическую инициативу - Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеют продвижение.

Российские оккупанты оказывает мощное сопротивление, в то же время несут большие потери. Стараются удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.