Оккупанты продолжают подтягивать к Бахмуту воздушно-десантные подразделения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины продолжили продвигаться на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"На Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, давят врага. За сутки было пройдено на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров, уничтожено 186 оккупантов, 224 ранены, 8 взяты в плен", - сказал он.

Также, по его словам, за сутки в районе Бахмута уничтожен вражеский танк, БМП, две самоходные артиллерийские установки, 2 РСЗО "Град", 3 противотанковых комплекса, 3 пушки МСТА-б, ЗРК "Стрела-10", шесть складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе "Ланцеты" и один БпЛА "Орлан-10".

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Также он добавил, что российские оккупанты продолжают подтягивать к Бахмуту воздушно-десантные подразделения, что является маркером того, что враг хочет удержать город.

По словам Череватого, вчерашний мятеж "вагнеровцев" не повлиял на фронт, наоборот, именно поражения под Бахмутом и были одной из причин для попытки военного переворота в РФ.

"Ситуация на фронте повлияла на ситуацию с "вагнеровцами", потому что именно военное поражение на фронте повлекло за собой то, что "Вагнер" позорно убегал, сохраняя остатки военно-политического влияния Пригожина. Именно то, что они терпели поражения и начинали между собой ссориться, повлекло дальнейший раскол в их рядах", - сказал он.

Война в Украине - главное по состоянию на вечер 25 июня

Сегодня, 25 июня, российские оккупанты наступали на трех направлениях, с начала суток произошло более 20 боевых столкновений.

По данным Генштаба, захватчики и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В частности на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Раздолевки, на Бахмутском - в районах Григоровки и Миньковки Донецкой области.

Еще вчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Восточная группировка войск ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно. Речь шла о направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещевки, Курдюмовки.

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