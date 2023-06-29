В то же время украинские командиры пытаются во что бы то ни стало сохранить свой личный состав.

Украинский контрнаступление должен иметь эффект "шока", иначе он может обернуться для войска большими потерями.

Как сообщает The Economist, темпы контрнаступления ВСУ заставляют нервничать некоторых западных чиновников. Тем не менее, на фоне восстания "вагнеровцев" украинская армия достигла значительного прогресса в Бахмуте. Сейчас городу угрожает окружение с севера и юга. Успехи ВСУ в городе поздравил и президент Владимир Зеленский после посещения передовой 26 июня.

Издание отмечает, что целью наступления на Бахмут является не столько вход в город, как его окружение. Это подтверждают и воины.

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"Теперь мы можем ударить по любой точке города и на подступах ... Мы работаем над тем, чтобы отрезать их материально-техническое обеспечение", - говорит Денис Ярославский, офицер спецназа, воюющий к северу от Бахмута.

Тем временем представитель ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что в день мятежа "Вагнера" несколько бригад продвинулись в районе Бахмута примерно на 2 км.

Линия фронта также переместилась на других направлениях. Особенно важным был захват Украиной территории на западных окраинах города Донецка: войска перешли на территорию, которую Россия удерживала с 2015 года. В Херсонской области, украинские войска создали небольшие плацдармы над и под линией частично разрушенной Каховской дамбы. Некоторые официальные лица предполагают, что в ближайшие недели Украина сможет перейти через Каховское водохранилище.

После мятежа встает вопрос, какой будет судьба "Вагнера". Некоторые боевики вернулись в Украину, где, по словам диктатора Владимира Путина, будут поглощены российскими войсками. Другие, в том числе 2500-5000 военнослужащих, сыгравших роль в восстании, могут присоединиться к Пригожину в Беларуси. Александр Лукашенко предложил им использовать заброшенный военный лагерь, хотя Украина еще не увидела никаких доказательств того, что возле ее границы появляются объекты.

Источник в военной разведке заявил, что перспектива нового российского вторжения с севера остается малой.

"Может быть, есть игра, чтобы заставить нас перебросить силы на север. Но мы тоже играем в игры", - сказал источник.

Сейчас Украина продвигается медленнее, чем надеялись многие американские и европейские чиновники. "Пока еще слишком рано говорить о том, насколько успешным будет текущее контрнаступление", - признал 26 июня генерал Патрик Сандерс, главнокомандующий британской армией.

По данным The Economist, Украине еще предстоит направить на фронт большинство своих новых бригад, оснащенных западной техникой. Но первые атаки на хорошо защищенные российские позиции "показали ограниченную подготовку украинских войск". По словам информированных источников, украинцы понесли большие потери.

"Украинские командиры хотят защитить свои истощенные силы. Однако западные советники считают, что "отсутствие шока и импульса" обернется большими потерями в долгосрочной перспективе", - пишет издание.

Источник в украинской военной разведке жалуется, что страна движется так быстро, как только может, учитывая инструменты, которые есть в ее распоряжении.

"Позвольте мне сказать это как можно более дипломатично... Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и жестоко воевать, но они также не спешат, доставляя нам необходимую технику и оружие", - сказал источник.

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки силы обороны отбили наступления российских захватчиков на пяти направлениях. Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

В то же время развивается украинское контрнаступление. Польский евродепутат Витольд Ян Ващиковский заявил, что Украина за 3-4 месяца должна продемонстрировать значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Российской Федерацией.

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