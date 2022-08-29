Люди немедленно покидают рабочие места под звуки сирен.

Гауляйтеры временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области в панике объявили эвакуацию людей с рабочих мест.

Об этом сообщает пропагандистское РИА Новости.

Перед этим коллаборанты сообщили о серии взрывов в городе. Затем оккупанты начали эвакуировать работников с рабочих мест.

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"В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди идут в укрытия, эвакуация населения из города не планируется", - рассказал пропагандистам гауляйтер города.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Юг" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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